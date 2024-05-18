«الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول

تنظم جامعة دار الكلمة التابعة للكنيسة الإنجيلية اللوثرية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية مؤتمراً دولياً في إسطنبول (١٧- ١٩) مايو بعنوان، “الغرب وفلسطين والعالم: إنتاج المعرفة في زمن الإبادة” يضم نخبة من المفكرين والأكاديميين من فلسطين وحول العالم وذلك لنقاش آفاق العمل الثقافي والأكاديمي في ظل استمرار سياسات الإبادة ضد الوجود الفلسطيني.

يأتي هذا المؤتمر، ضمن رؤية جامعة دار الكلمة في توظيف المعرفة كأداة من أدوات التحرر والعدالة، وذلك من خلال جهود مشتركة ورؤية استراتيجية فاعلة بين جامعة دار الكلمة ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، من أجل المساهمة في خلق مساحة جادة للنقاش، تسعى لبلورة رؤية شاملة حول الفعل الثقافي والأكاديمي ببعد دولي، خصوصاً في ظل الإبادة الشاملة في غزة والتي طالت الإنسان والمكان على حد سواء، مدمرة كافة أشكال البنية التحتية الحياتية بما في ذلك البنية التعليمية والثقافية والتاريخية.

يناقش المؤتمر أبعاد السياسات الاستعمارية الكولونيالية في فلسطين، وتجلياتها في حرب الإبادة الدائرة في غزة، وآفاق الحراك الأكاديمي والثقافي الدولي من أجل وقف الإبادة، انتصاراً للحقوق الإنسانية ورفضاً لسياسات المحو بكافة أشكالها التدميرية.

كما يهدف المؤتمر إلى خروج بتوصيات أكاديمية وثقافية تشكل نقطة انطلاق نحو عمل أكاديمي موسع، يساهم في جهود الإنقاذ المعرفي.