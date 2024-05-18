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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وزارة الصحة الفلسطينية: شهيد و6 إصابات جراء غارة إسرائيلية على منزل بجنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، سقوط شهيد وإصابة 6 آخرين  جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم جنين، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزاوية غرب سلفيت، وقام عدد من جنود الاحتلال بتفتيش منازل المواطنين الفلسطينيين داخل البلدة، وأصيب شاب فلسطيني بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عوريف جنوب مدينة نابلس.

كما أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل، واندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

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