انطلاق المؤتمر العالمي الـ17 للشبيبة المسيحية بالأردن

انطلق المؤتمر العالمي السابع عشر للشبيبة الطالبة المسيحيّة بالقداس الافتتاحي، أمس الجمعة، في كنيسة الراعي الصالح – مركز سيدة السلام بالأردن، والذي ترأسه الأب الدكتور جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي في الأردن بمشاركة عدد من كهنة الأردن والدول المشاركة في المؤتمر، وبحضورٍ مميز من أبناء شبيبة الأردن وعائلاتهم وأبناء الشبيبات من مختلف أنحاء العالم.

ثمّن الأب وجدي الطوال المرشد الروحي العام للشبيبة المسيحيّة في الأردن، خلال الكلمة التي ألقاها بالجهود المشتركة المبذولة في سبيل إقامة هذا الحدث المَهيب على المستوى العالمي، وأن الشبابَ قلبُ الأردنّ النابض ونورٌ يسطعُ في الكنيسة. وفي العظة وجّه الأب شويحات أبناء الشبيبة ليدركوا ما عندهم من مواهب ونِعَم، مقدّمينها بهمّة لخدمة الوطن والكنيسة.

وفي نهاية القداس قدّم الأمين العام العالمي Innocent Odongo شكره لشبيبات ولأمناء الشبيبات الدول المشاركة مع المرشد الروحي للشبيبة العالمية الأب Achille D'Almeida، كما شكر منسّق البرامج في الأمانة العالمية روي إبراهيم كل الجهود المبذولة في استضافة هذا المؤتمر، رغم كل الظروف الصعبة كونه يُقام في الشرق الأوسط الذي يعاني من عديد الأزمات، وشدد على أنّه علينا أن نشهد للحقّ في عالمٍ يتخبّطً بالأزمات، تطبيقًا لشعار هذا المؤتمر.