إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس

ترأس المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طنطا) وتوابعها للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي، الاحتفالي بتذكار عيد القديس جيورحيوس العظيم في الشهداء في الكنيسة المُسماة على اسمه في مدينة طنطا، بمعاونة الأرشمندريت دامسكينوس الأزرعي رئيس دير القديس جيورجيوس (مار جرجس) البطريركي بمصر القديمة والأرشمندريت نقولا فانوس راعي الكنيسة ،

حضر القداس الإلهي من الزوار المهندس سالم قسيس رئيس مجلس وكلاء كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر مع أعضاء من المجلس ومن شعب الكنيسة، واللواء سمير بشرى رئيس مجلس كنيسة القديسَيْن نقولاوس وجيورجيوس في دمياط، والسيد توني عطالله عضو مجلس نادي الشبية الأرثوذكسي في مصر الجديدة برفقته مؤمنين من كنيسة العذاراء مريم في مصر الجديدة، والسيد جوزيف فكهاني رئيس مجلس كنيسة البشارة للروم الكاثوليك في طنطا مع شعب من الكنيسة، وأعضاء من فرقة كشافة الشرق برفقة رئيس المجموعة السيد شريف وديع.

كان في استقبال زوار الكنيسة المهندس مجدي زريق رئيس مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس في طنطا.

في كلمة للمطران نقولا رحب بجميع الزوار الذين حضروا للمشاركة القداس الإلهي والاحتفال بعيد القديس لنوال بركته. وأعرب عن فرحة بحضورهم ومشاركتهم متمنيًا لهم أن يقضوا وقتًا سعيدًا في رحاب الكنيسة. كما شكر الأرشمندريت نقولا فانوس وأعضاء مجلس وكلاء الكنيسة عل التنظيم والمجهود الذي بذلوه في ترتيب الكنيسة.

في نهاية القداس الإلهي أُقيمت خدمة صلاة الخمس خبزات.

بعد ذلك استقبل المطران نقولا مع أعضاء مجلس وكلاء الكنيسة جميع الحضور في قاعة القديس مرقص الملحقة بالكنيسة.

ثم توجه الجميع إلى مطعم للسمك حيث أعد أعضاء مجلس وكلاء الكنيسة مائدة غذاء محبة.