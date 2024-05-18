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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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كشف الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، عن علاقة الأزمات والاقتصاد.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أمس الجمعة، مع الإعلامي محمد الباز، "الاقتصاد الروسي والأوكراني استفاد من الحرب لأنهما منتجان للموارد الأولية التي ارتفعت سعرها بعد الحرب ويتم تصديرها للأسواق المختلفة.

وأشار إلى أنه تم إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 علي أساس هيكلة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه وكذلك إصلاح السياسة النقدية.

وتابع: "في 2016 كان لمصر بيت واقف مبني على أعمدة غير سليمة، لأن الأسس غير سليمة، وبالتالي تم تسميته الإصلاح الهيكلي والدولة كانت تتحمل نفقات كبيرة جدًا في أماكن غير مفيدة، مثل الدعم الذي لم يكن لمستحقيه وكان يعاقب المستحق في الدعم، وهو الرجل الذي لديه احتياج وغير قادر لفترة معينة ولفئات معينة من الناس، والدعم في مصر كان لكل الناس وكان دعم استهلاكي".

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