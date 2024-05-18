«البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا

حصلت «البوابة نيوز» على قائمة بأسماء أكثر من 100 من العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين الذين اغتالهم الاحتلال "الإسرائيلي"، وذلك خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة تضمنت كل من:
1. الدكتور سفيان تايه - رئيس الجامعة الإسلامية بغزة
2. الدكتور سعيد الزبدة – رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
3. الدكتور تيسير إبراهيم - عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية
4. الدكتور إبراهيم الأسطل - عميد كلية التربيَّة بالجامعة الإسلاميَّة
5. الدكتور محمد عيد شبير - رئيس الجامعة الإسلامية الأسبق
6. الدكتور محمود أبو دف – أستاذ أصول التربية في الجامعة الإسلامية
7. الدكتور ختام الوصيفي – أستاذة الفيزياء بالجامعة الإسلامية
8. الدكتور عمر فروانة – أستاذ مساعد في كلية الطب البشري بالجامعة الإسلاميَّة
9. الدكتور أسامة المزيني – وزير التربية والتعليم الفلسطيني الأسبق
10. الدكتور أحمد أبو عبسة – عميد كلية الهندسة بجامعة فلسطين
11. الدكتور أحمد الدلو - عميد كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة فلسطين
12. الدكتور أدهم حسونة - محاضر بكلية الإعلام في الجامعات الفلسطينية
13. الدكتور أحمد القرا – محاضر تكنولوجيا المعلومات وأكاديمي جامعي
14. الدكتورة نسمة أبو شعيرة – أستاذة الفنون الجميلة بجامعة الأقصى
15. الدكتور عبد الناصر السقا – أستاذ الجغرافيا في جامعة الأقصى
16. الدكتور نضال قدورة – أستاذ الأحياء في جامعة الأقصى
17. الدكتور وسام عيسى - أستاذ الجغرافيا في جامعة الأقصى
18. الدكتور فضل ابو هين – أستاذ علم النفس بجامعة الأقصى
19. الدكتور جهاد المصري - مدير جامعة القدس المفتوحة بخان يونس
20. الدكتور ناهض الرفاتي – أستاذ اللغة عبرية في جامعة الأزهر
21. الدكتور رفعت العرعير – أستاذ اللغة الإنجليزية بالجامعة الإسلامية
22. الدكتور أمين البحطيطي – أستاذ طب الأسنان بجامعة الأزهر
23. الدكتور إسلام حبوش – أستاذة التاريخ الحديث في الجامعات الفلسطينية
24. الدكتور مدحت صيدم – أستاذ طب الحروق وأحد أبرز الجراحين في غزة
25. الدكتور نعيم بارود - عميد كلية الآداب بالجامعة الإسلامية
26. الدكتور عزو عفانة - نائب عميد كلية التربية بالجامعة الاسلامية
27. الدكتور سالم أبو مخدة – أستاذ الفقه الإسلامي المقارن بالجامعة الإسلامية
28. الدكتور محمد بخيت – أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بالجامعة الإسلامية
29. الدكتور طارق ثابت – أستاذ تكنولوجيا المعلومات بالكلية الجامعية
30. الدكتور شاهر يوسف ياغي – أستاذ علم النفس بالجامعة الإسلامية
31. الدكتور رأفت لبد – أستاذ طب الباطنة في جامعات قطاع غزة
32. الدكتور خليل أبو يحيى – المحاضر في الجامعة الإسلامية بغزة
33. الدكتور وائل الزرد – أستاذ علم الحديث والمحاضر في عدة جامعات فلسطينية
34. الدكتور ميسرة الريس – طبيب بارع حاصل على درجة الماجستير في صحة المرأة.
35. الدكتورة سيرين العطار – أخصائية أمراض النساء والتوليد.
36. الدكتور إسماعيل أبو سعدة - محاضر واستشاري إدارة الأعمال والتطوير الأكاديمي
37. الدكتور خالد الرملاوي – حاصل على الدكتوراة في الهندسة من مدينة إزمير بتركيا
38. الدكتور سعيد طلال الدهشان – أستاذ وخبير القانون الدولي بجامعات غزة
39. الدكتور رائد قدورة – أستاذ اللغة الإنجليزية وحاصل على الدكتوراة من ماليزيا
40. الدكتور محمد أبو زور – أستاذ أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة
41. الدكتور يوسف جمعة سلامة – وزير الأوقاف والشئون الدينية الأسبق
42. الدكتور مؤمن شويدح – المحاضر ومشرف الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية
43. الدكتور وليد العامودي - أستاذ أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة
44. الدكتورة جميلة الشنطي – وزيرة شؤون المرأة السابقة في الحكومة الفلسطينية
45. الدكتور علي تيسير الرنتيسي - الأستاذ والمحاضر في الجامعة الإسلامية
46. الدكتور حسن الرضيع – باحث وكاتب ومحاضر في المجال الاقتصادي
47. الدكتور أيمن الرفاتي – باحث ومحاضر في العلوم السياسية
48. الدكتور محمود اللوح – أحد أبرز مهندسي الكهرباء في شركة توزيع الكهرباء.
49. الدكتور مجد الحاج - محاضر في الجامعة الإسلامية
50. الدكتورة سمية أبو عون - معيدة ومحاضرة في جامعة فلسطين
51. الدكتور أنس البرش - محاضر بكلية القانون في جامعة فلسطين
52. الدكتور رامز العايدي - أستاذ القانون في كلية العودة الجامعية
53. الدكتورة رهف أبو سعيد - محاضرة في الجامعة الإسلامية
54. الدكتور بسام شاهين - نائب عميد كلية الدراسات المتوسطة جامعة الأزهر
55. الدكتور حسام حمادة - مدير دائرة الباثولوجي في مجمع الشفاء الطبي
56. الدكتورة رولا فضل عبد الجواد – أستاذة الوسائط المتعددة في عدة جامعات
57. الدكتور عبد الكريم حشاش - كاتب وباحث فلسطيني
58. الدكتور مروان ترزي - مدير مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت
59. الدكتور شريف العسلي - محاضر في الجامعة الإسلامية في كلية التربية
60. الدكتور م. محمد حسونة – أستاذ التكنولوجيا في الكلية الجامعية
61. الدكتور ياسر رضوان – المحاضر في كلية فلسطين التقنية
62. الدكتور حازم الجمالي – أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة غزة
63. الدكتور ناصر اليافاوي - كاتب وباحث ومؤرخ وأستاذ جامعي في عدة جامعات
64. الدكتور محمد عبد الغفور – أستاذ الحديث الشريف بكلية الدعوة الإسلامية بغزة
65. الدكتور أمين دبور - أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة
66. الدكتور يحيى غبن - المحاضر في كلية الآداب في جامعة الأقصى
67. الدكتور ناصر أبو النور - عميد كلية التمريض في الجامعة الإسلامية بغزة
68. الدكتور رزق الغرابلي – أستاذ الفقه بجامعة UNIVERSITY OF THE PEOPLE
69. الدكتورة أنيسة قنديل - مشرفة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية
70. الدكتور محمد حماد - المحاضر في جامعة الأقصى بغزة
71. الدكتور محمد عدوان – أستاذ وخبير علم المناظير والطب
72. الدكتور نضال قدورة - أستاذ ومُحاضر العلوم الطبية المخبرية بجامعة الأقصى
73. الدكتور ناهض عبد اللطيف – أستاذ العلوم الطبية بجامعة الأقصى
كما استشهد اليوم الصحفي الفلسطيني محمد أحمد الهوبي إثر تعرضه لقصف الطيران الإسرائيلي اليوم برفح.