تعرف على أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا طفيفا خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وسجل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي مستهل اليوم 48.02 جنيه في البنك الأهلي الكويتي.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.94 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلا نحو 47.99 جنيه للشراء، مقابل 48.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية بداية تداولات اليوم حوالي 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، في البنك الأهلي المتحد نحو 47.95 جنيه للشراء، مقابل 48.05 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار بداية اليوم في بنك فيصل الإسلامي الي نحو 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول ليسجل حوالي 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 47.81 جنيه للشراء، مقابل 47.91 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري “أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر” نحو 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في المصرف المتحد حوالي 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.

وفي ميد بنك سجل سعر الدولار بداية اليوم الخميس نحو 47.70 جنيه للشراء، مقابل 47.80 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى نحو 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.