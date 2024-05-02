تعرف على أضرار وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم

البوتاسيوم من المعادن المهمة في الجسم ولصحة الإنسان، ونقصه في الجسم له أضرار صحية كبيرة لا يجب الاستهانة بها، وهناك عدة عوامل تظهر على الشخص والجسم عند نقص البوتاسيوم يجب الاهتمام بها من أجل حل المشكلة وتعويض الجسم بأطعمة غنية بالبوتاسيوم، حيث يساعد هذا المعدن على تنشيط الأعصاب والعضلات ويلعب دورا أساسيا في تحريك الجسم وعند أداء القلب بشكل سليم، ومع ذلك فإن فرط البوتاسيوم في الدم أيضا له مخاطر يجب الانتباه لها.

- أعراض زيادة البوتاسيوم:

فرط البوتاسيوم في الدم خلل يجب علاجه.

يمكن أن يسبب مشاكل في الكلى.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

- أعراض نص البوتاسيوم في الدم:

التعب الشديد.

أمراض الكلى.

حموضة الدم.

مرض السكري.

أمراض القلب.

قصور الأعضاء والجهاز العضلي.

الوخز والخدر في أجزاء من الجسم.

صعوبة التنفس وغثيان.

-علاج نقص البوتاسيوم:

في بعض الحالات يصف الطبيب مكمل غذائي لتعويض البوتاسيوم في الجسم.

والحالات الخفيفة يكون الحل تناول أطعمة تحتوي على البوتاسيوم مثل الموز، السبانخ، الأفوكادو، الأسماك، المكسرات، البذور، الفاصوليا والبقوليات، البرتقال، الكيوي، الأناناس، والخضراوات.