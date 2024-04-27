الدوري الإنجليزي.. ويستهام يتقدم على ليفربول في الشوط الأول

تقدم فريق ويستهام يونايتد على ضيفه ليفربول، بهدف دون رد، خلال مجريات الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف ويستهام، المهاجم جارود بوين في الدقيقة 43 بعد استغلال تمريرة عرضية من زميله محمد قدوس.

يذكر أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول يجلس على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد، كوناتي، فيرجيلي فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو.

وبدأ ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة فيما يأتي ويستهام في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.