تتويج سيدات يد الأهلي ببرونزية كأس الكؤوس الأفريقية (صور)

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلي، الميدالية البرونزية في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بعد الفوز على فريق أوتوهو الكونغولي بنتيجة 23-20 في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية.

وقدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 12-10، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع، بجانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

‏‎وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 23-20.

وضم فريق سيدات اليد في بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر .