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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

محاضرة حول دور المواد المتجددة في التنمية المستدامة بـ"هندسة عين شمس"

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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نظمت لجنة المؤتمرات بكلية الهندسة بجامعة عين شمس محاضرة بعنوان"الأفاق المستقبلية لدور المواد المتجددة في التنمية المستدامة" ألقاها حامد الموصلي الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بالكلية.

 وتناولت المحاضرة المميزات النسبية لمصر في توافر المواد المتجددة الناتجة من الزراعة والتي يمكن إعادة تدويرها لعمل ثورة صناعية تكنولوجية بمصر تبدأ من الريف مع توضيح القيمة الإقتصادية للمواد المتجددة المعاد تصنيعها محلياً لإقامة المشروعات الصناعية في الريف والحضر لتلبية الحاجات الأنسانية محليا وقوميا وعالميا بالإضافة الى القيمة البيئية والتي ستحد من التغيرات المناخية الناتجة من استخدام المواد الغير متجددة وتم عرض أثناء المحاضرة بعض من النماذج المبدئية لمنتجات محلية الصنع قائمة على استخدام بعض تلك المواد المتجددة.

الافاق المستقبلية إعادة تدوير التغيرات المناخية هندسة عين شمس جامعة عين شمس