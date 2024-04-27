الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

استقبلت الإمارات، اليوم السبت، الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، والتي تضم 25 ممن يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى 51 مرافقاً من عائلاتهم.

وعقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش في مصر، في مطار زايد الدولي بالعاصمة أبو ظبي، بدأت الفرق الطبية نقل الجرحى والمصابين الذين تتطلب حالاتهم رعاية فورية، إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما نقلت بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

يأتي استقبال المرضى والجرحى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، بتقديم العلاج والرعاية الصحية إلى 1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة، في مستشفيات الدولة.

وأعرب أهالي المرضى والجرحى، عن شكرهم وتقديرهم للإمارات وقيادتها على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تشكل نموذجاً متفرداً للتضامن بين الدول الشقيقة.

وأكدوا أن الإمارات كانت ولا تزال سباقة في مد يد العون والإغاثة إلى الشعب الفلسطيني ومساندته في الظروف كافة، مثمنين جهود الفرق الطبية والتطوعية التي قدمت الدعم الكامل لهم.

وسارعت الإمارات، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، إلى تقديم كافة أشكال المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، في إطار عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وعززت الإمارات من جهودها لمعالجة المرضى والمصابين الفلسطينيين عبر إقامة مستشفى ميداني داخل القطاع بسعة أكثر من 150 سريراً، كما أقامت المستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش المصري الذي يتسع لـ 100 سرير ويضم غرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية.