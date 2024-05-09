الإحصاء: ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 92.0% خلال شهر أبريل

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن معدل التضخم السنوي لشهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث سجل الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (37.6%) ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (23.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (35.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (33.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (46.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (42.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (45.6%) .

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (92.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (92.0%).

كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (27.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (28.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (19.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.4%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.0%).

وأوضح الجهاز أنه سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (33.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (32.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (44.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (32.9%) .

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (26.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.7%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.3%).

كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (25.7%) .

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (46.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (42.0%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (71.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (15.4%).

وسجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%) .

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (39.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.4%).

بينما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (22.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (30.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (30.9%) .