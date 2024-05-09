ads
الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 92.0% خلال شهر أبريل

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن معدل التضخم السنوي لشهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023، حيث سجل الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (37.6%) ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (23.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (35.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (33.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (46.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (29.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (46.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (42.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (48.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (45.6%) .
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (92.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (92.0%).
كما سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (27.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (28.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (19.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (22.4%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.0%).
وأوضح الجهاز أنه سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (33.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (32.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (44.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (32.9%) .

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (26.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (31.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (24.7%).
 وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (18.3%).
كما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (12.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (25.7%) .
 وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (46.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (42.0%)، مجموعة  الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (71.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (15.4%).
 وسجل قسم التعليم ثباتاً عند ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%) .
 كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (39.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.4%).
 بينما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (22.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (30.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (30.9%) .

الاحصاء معدل التضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء