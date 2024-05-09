تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة 677 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 677 شاحنة و750 سيارة، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 375 شاحنة و700 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 302 شاحنة و50 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الرياض ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 4000 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 590 سيارة بوزن 1180 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2700 راكب بموانيها.

