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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور| "خليه يعفن".. غلق سوق أسماك بورفؤاد ببورسعيد بنسبة 100%

سوق أسماك بورفؤاد
سوق أسماك بورفؤاد
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تضامن أصحاب محلات بيع الأسماك بسوق بورفؤاد الحضاري في محافظة بورسعيد، اليوم السبت، مع مبادرة مقاطعة شراء الأسماك لحين انخفاض أسعارها.

بالصور| "خليه يعفن".. غلق سوق أسماك بورفؤاد ببورسعيد بنسبة 100%

وأغلق أصحاب المحلات بسوق أسماك بورفؤاد جميع محالهم بنسبة 100% لحين خفض تجار الجملة وأصحاب المزارع والصيادين أسعارهم، والاستجابة لما وصفوه بـ "المبادرة الشعبية الوطنية الحضارية لمقاطعة الأسماك ببورسعيد".

يشار إلى أن مبادرة مقاطعة شراء السمك انطلقت الأحد الماضي من بورسعيد اعتراضا على ارتفاع أسعار الأسماك، واستجاب لها أبناء قرابة 14 محافظة، وانضم إليها عدد من التجار وأصحاب المحلات الذين أغلقوا محالهم، وذلك لحين خفض أسعار السمك.

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