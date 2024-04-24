ارتفعت نسبة ميل سفينة البضائع LABATROS بشكل ملحوظ على جانبها الأيمن، اليوم الأربعاء، بعد نجاح وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في إنقاذها من الغرق الكامل.

ارتفاع نسب ميل السفينة "لاباتروس" على جانبها الأيمن في بورسعيد

كان مكتب ميناء تحركات الهيئة ببورسعيد، قد تلقى بلاغا من ربان السفينة بأنها في حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج لإنقاذ الطاقم الموجود على متنها المكون من 15 فردا.

ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرة "بورسعيد" والقاطرة "مصاحب" ولنش "بحار 10" إلى موقع السفينة، ونجحت في إخلاء الطاقم بأمان وإنقاذ طاقمها ومساعدة ربان السفينة في منع غرق السفينة.

ويجرى العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة بمعرفة أطقم الإنقاذ البحرى وأطقم مكافحة التلوث البحرى لاحتواء أي آثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.