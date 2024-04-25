أعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد، اليوم الخميس، عن عقد مجلس إدارة الغرفة، اجتماعا، الأحد المقبل، لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك، وما أعقبها من مقاطعة شعبية حضارية لشراء الأسماك.

بمشاركة ممثلين عن مبادرة المقاطعة.. غرفة بورسعيد تناقش تداعيات ارتفاع أسعار الأسماك

وقالت الغرفة ، في بيان مقتضب لها، إن الاجتماع سيكون بحضور ممثلي شعبة الأسماك ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وممثلين عن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك.

يشار إلى أنه أنطلقت يوم الأحد الماضي مبادرة شعبية لمقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد عقب ارتفاع أسعارها، وأنضم إليها أعداد كبيرة من أبناء بورسعيد واستجاب لهم أبناء قرابة 14 محافظة أخرى، كما أعلن عدد من التجار إنضمامهم إلى المقاطعة وأغلقوا محلاتهم دعما لها.