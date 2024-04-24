بالصور.. فرحة وبهجة بحصاد محصول القمح جنوب بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حصاد محصول القمح، اليوم الأربعاء، بقرى جنوب بورسعيد، يرافقه محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وسادت حالة من الفرحة والبهجة بين المزارعين فرحًا بحصاد محصول القمح، في الوقت الذي حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع المزارعين وسنابل القمح.

وأكد محافظ بورسعيد للمزارعين، تقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم، وأنه وجه بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المعنية للتيسر على المزارعين خلال عمليات التوريد.

وأشار إلى أنه جرى زيادة نقاط تجميع القمح وتشكيل لجان للإشراف على أعمال التجميع بتلك النقاط لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، لافتا أن المحافظة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح هذا الموسم .

ومن جانبه، توقع محمد عوض، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، تجاوز نسبة المستهدف هذا العام أسوة بالعام الماضي الذي كان المستهدف 14 ألف طن وجرى توريد 16 ألفا بنسبة تجاوزت الـ 100%، مؤكدا على أن المزارعين يحصلون على المبالغ المالية الخاصة بهم خلال 24 ساعة من إتمام عملية التوريد، وذلك بسعر 2000 جنيه للأردب.

وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح لموسم 2024 في بورسعيد 13 ألفا و161 فدانا، منهم 5747 فدانا بمنطقة سهل الطينة و7414 فدانا بجنوب بورسعيد، بزيادة قرابة 20 ألف فدان عن العامين الماضيين.

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