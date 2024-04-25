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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بعد حملة المقاطعة.. تعرف على أسعار الأسماك في بورسعيد

المقاطعة الأسماك
المقاطعة الأسماك ببورسعيد
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انخفضت أسعار أنواع من الأسماك في محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، لدى بعض أصحاب المحلات في خامس أيام مقاطعة شراء السمك في بورسعيد.

ورفض أبناء بورسعيد ما أقدم عليه عدد من أصحاب المحلات في خفض أسعار أنواع من الأسماك، بدعوى أنه سمك "بايت" وأن الانخفاض مؤقت لدى بعض التجار في أنواع محددة من الأسماك وليس انخفاض عام لدى جميع التجار، مرددين :"خليه يعفن".

وانخفض سعر كيلو الشبار الجوابي المبطرخ من 250 إلى 120 جنيه، كيلو سمك قطع من 120 إلى 65 جنيه، والسردين من 120 إلى 65 جنيه، والشبار الأبيض من 90 إلى 65 جنيه.

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