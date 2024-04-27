الدفاع عن قضايا الأمة.. رسائل حاسمة من السيسي لرؤساء البرلمانات العربية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرسائل لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، جاءت أبرزها في السطور التالية:

- أكد الرئيس السيسي المسئولية الكبيرة الواقعة على عاتق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدماً بمسيرة التكامل العربي، على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار

- أكد الرئيس الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة، وأمام الرأي العام العالمي

- استعرض الرئيس الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة، وحماية المنطقة من توسع الصراع

- شدد الرئيس على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع

- أكد الرئيس استمرار الجهود المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة، بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ومن الجانب المصري المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.