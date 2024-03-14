محافظ الدقهلية: الانتهاء من فحص جميع طلبات التصالح على البناء خلال 6 أشهر

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنهاء جميع ملفات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مشيرا انه تقرر أن تكون مدة 6 شهور حد أقصي للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة والبالغ عددها 200 ألف طلب علي مستوى المحافظة.

الانتهاء من فحص جميع طلبات التصالح على البناء في الدقهلية بحد أقصى 6 أشهر:

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بمسئولي التخطيط العمراني، والشئون الهندسية والمكتب الفني والبوابة الالكترونية والشئون القانونية لمناقشة الكتاب الدوري بشأن قرارات اجتماع مجلس المحافظين الأخير والوارد من وزارة التنمية المحلية و الخاص بالإجراءات الفنية والادارية بشأن الضوابط وآليات التصالح الواجب تنفيذها للتعامل مع ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.



وكلف المحافظ بتحفيز أعضاء اللجنة الفنية العليا لفحص الطلبات واللجان الفرعية وفقا لمعدلات الإنجاز في التعامل مع الملفات المقدمة لجميع أعضاء اللجان.



وأكد " مختار" ضرورة التنسيق الكامل للجنة الفنية العليا مع اللجان الفنية الفرعية لإنهاء كافة ملفات التصالح للمواطنين بنطاق المحافظة تحقيقا لرضاهم وذلك وفقا للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.



وأشار "مختار" إلى أهمية ازالة كافة المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم من قبل الوحدات المحلية للتسريع في إنهاء ملفات التصالح عملا على راحة المواطنين،



وشدد محافظ الدقهلية علي دفع العمل و تبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماما بنطاق المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس ماهر ابو المجد مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندسة مني فتحي وكيل المكتب الفني، والمهندسة فريده عبد الله، مدير عام الشئون الهندسية، والمهندسة مها صبري، مدير عام التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة.