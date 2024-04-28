الدوري الإنجليزي.. جوارديولا يراهن على ألفاريز لقيادة هجوم مانشستر سيتي أمام نوتينجهام

كشف الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريقه مباراة نوتينجهام فورست، المقررة اليوم الأحد ، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست

وشهد التشكيل عودة النجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى قائمة الفريق بعد العلاج من الإصابة العضيلة التي أبعدته عن المباراة الماضية، ويتواجد على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مواجهة اليوم.

يعتمد جوارديولا على الثنائي جوليان ألفاريز وجاك جريليش في قيادة خط هجوم مانشستر سيتي في هذه المباراة، مع دعم من صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين وجيريمي دوكو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: يوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، ناثان أكي، كايل ووكر.

خط الوسط: كيفن دي بروين، رودري، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليش، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.

وتبدو مهمة مانشستر سيتي في هذه المباراة سهلة على الورق، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة فقط.