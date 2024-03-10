محافظ الدقهلية يفتتح قسم العناية المركزة الجديد بمستشفى ميت سلسيل

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية اليوم الأحد، قسم العناية المركزة بمستشفي ميت سلسيل المركزي بعد تطويرها وتجهيزها بتكلفة 3 مليون جنيه بمشاركة المجتمع المدني ، وتضم عدد 12 سرير و عدد 12 مونيتور و عدد 3 جهاز تنفس صناعي .

جاء ذلك بحضور النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس الشيوخ ، والدكتورة عبير عبدالغني وكيل مديرية الصحه بالدقهليه ، والدكتورة هبه الشريف مدير عام الطب العلاجي ، ورابحه دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، و أحمد الهواري ممثل المجتمع المدني .

وقال محافظ الدقهلية، إن ما يحدث من تطوير المنشآت الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد طفرة غير مسبوقة من أجل تقديم رعاية طبية تليق بالشعب المصري في مختلف ربوع المحافظة في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة لدعمه المتواصل لتطوير المستشفيات الصحية بالدقهلية لتقديم الرعاية الطبية للمرضي علي اكمل وجه والقضاء علي قوائم الانتظار وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية مع المحافظة في بناء وتطوير المستشفيات والمساجد والمدارس وغيرها من المشاركة في كافة القطاعات الأخرى من أجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

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