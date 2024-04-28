تامر حسني يفي بوعده للطفل آسر ويغني معه في مهرجان للمدارس 

حرص النجم تامر حسني على أن يفي بوعده للطفل الموهوب آسر بتقديمه معه في حفل جماهيري، وظهرا سويا في أولى حفلات مهرجان تامر حسني للمدارس ليعلن نجم الجيل عن اكتشافه لموهبة آسر أمام الجمهور.

قدم تامر والطفل آسر أغنية فيلم "تاج" الذي طرحه مؤخرا في السينمات، وقال تامر خلال الحفل مشيرا لآسر: "نجم الجيل القادم".

يشار إلى أن الطفل آسر ظهر منذ عام عبر خاصية الاستوري مع النجم تامر حسني وأكد تامر أن آسر موهوب ومميز وأنه سيقدم معه حفل جماهيري كبير.

وتم اكتشاف الطفل آسر بمسرح المدرسة وهو في مرحلة "k2" التعليمية، وتدرب طوال أربع سنوات مع مدرب التمثيل رامي الجندي الذي يعمل مع نجوم الصف الأول منهم مني زكي وأحمد حلمي وأحمد السقا وأشرف عبد الباقي.

وشارك آسر بالتمثيل في فيلم وثائقي عن انتصارات حرب أكتوبر مع النجمين أحمد عز وأحمد حلمي.