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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

حسن نصرالله: الدول التي رفضت الاعتراف بفلسطين "مجهولة لا يعرفها أحد"

حسن نصر الله الأمين
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله
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قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، إن التظاهرات والاحتجاجات في الجامعات الغربية، مشهد من صنع بطولات المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف "نصرالله"، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدول التي رفضت الاعتراف بفلسطين دول مجهولة لا يعرفها أحد، ولكن بغالبية ساحقة صوتت أكثر من 140 دولة لصالح الشعب الفلسطيني.

ونوه، بأن تصرف مندوب إسرائيل خلال الجلسة العامة بالأمم المتحدة، بعدما مزق ميثاق المنظمة، دليل على غطرسة الكيان المُحتل، ووجه الإهانة للجميع.

وأشار، إلي أن القضية الفلسطينية تتصدر العالم بعد أحداث 7 أكتوبر، وبطولات المقاومة، والخسارة والهزيمة كانت على وجه مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة.

حسن نصر الله حزب الله الشعب الفلسطيني