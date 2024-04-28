لا إصابات في حريق مطعم بالدقي

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مطعم بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي دون وقوع إصابات.
تلقى المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم بشارع التحرير بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.