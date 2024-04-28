انطلاق بطولة كأس رئيس جامعة طنطا لكرة القدم

افتتح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بطولة كأس رئيس الجامعة لكرة القدم، بإستاد الجامعة بمجمع الكليات بسبرباى، بحضور الدكتورة منى الأعصر عميد كلية الصيدلة، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة، والدكتور محمد إبراهيم القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور مجدى وكوك القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة عفاف بصل القائم بعمل عميد كلية التمريض، والدكتورة فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، ومحمد القصير مدير عام رعاية الطلاب، ولفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات .

وأكد الدكتور محمود ذكي، حرص الجامعة على تشجيع طلابها على ممارسة الأنشطة الطلابية، وخاصةً الأنشطة الرياضية لدورها في تنمية مهارات الطلاب، والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، وبث روح الفريق والتعاون بين الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد حسين، أن البطولة انطلقت اليوم بأولى المباريات بين كليتي التربية الرياضية والتمريض، مؤكداً أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تطوير الأنشطة الطلابية، بجميع انواعها الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر باعتبارها أساسا لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، مثمناً جهود كافة القائمين على تنظيم البطولة وظهورها بهذا الشكل اللائق.