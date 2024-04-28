وزارة الشباب تنظم مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام

تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عصام سعد محافظ اسيوط، نظمت اليوم الاحد ٢٨ ابريل ٢٠٢٤، وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الادارة المركزية للطب الرياضى - الادارة العامة لشئون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة باسيوط ووحدة الطب الرياضى باسيوط، مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بنزل الشباب بمشاركة 250 مشارك.

بحضور احمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة باسيوط واحمد عبدربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة ومحمد علي مدير ادارة الرياضة ومحمد ايمن مدير وحدات الطب الرياضى بالوجه القبلى.

وتتضمن المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام للدكتور احمد عثمان مدرس بقسم علوم الصحة بكلية التربية الرياضية باسيوط ود.طلعت قدرى، الى جانب اجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات.

الجدير بالذكر أن المرحلة الاولى أقيمت فى محافظات بالوجه البحرى، ويجرى تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد والوجه القبلى بالأقصر وأسوان وأسيوط وقنا وبنى سويف.

فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى لتطوير وحدات الطب الرياضى بالمحافظات والتوسع فى إنشاء وحدات جديدة إلى جانب تطوير الوحدات القائمة تم تفقد مقر وحدة الطب الرياضى باستاد اسيوط للتعرف على احتياجات الوحدة وتشغيلها على أكمل وجه وتقديم خدمات التأهيل الرياضى لأبناء المحافظة من الرياضيين وأفراد المجتمع، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قطاع الطب الرياضى بالمحافظات.