جامعة دمياط تكرم أبطال الألعاب الأولمبية في ندوة علوم الرياضة

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، ندوة علوم الرياضة وارتباطها بالعلوم الأخرى، التي نظمتها كلية التربية الرياضية على هامش اجتماع لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (٢٣) تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنقابة العامة للمهن الرياضية وريادة الدكتور محمود المتبولي عميد كلية التربية الرياضية.

بدأت فعاليات الندوة بعزف السلام الجمهوري تلاه تلاوة القرآن الكريم، ثم تكريم الدكتور حمدان ربيع لمن رحلوا وتركوا خلفهم إرثاً عظيما شاهداً على جهودهم وتفانيهم في العمل وهم الدكتور رفعت محمود عميد كلية التربية الرياضية الأسبق، الدكتور أمجد عبد اللطيف إبراهيم عميد الكلية السابق، والدكتور حازم جاد عيسى الأستاذ بكلية التربية الرياضية.

حاضر الندوة الدكتور حسين السمري رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة كوثر الموجي ممثل اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات والأستاذ المتفرغ بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، والدكتور جمال محمد علي أمين عام النقابة العامة للمهن الرياضية ورئيس لجنة المدربين بالإتحاد المصري لكرة القدم والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط.

تمثلت أهداف الندوة في التعرف على واقع علوم الرياضة والنشاط البدني ومدى ارتباطها بالعلوم الأخرى، وتبادل الخبرات والإطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال علوم الرياضة والنشاط البدني، وتعزيز المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية ذات العلاقة بمجالات علوم الرياضة.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية القللي عميد كلية الآداب، و الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي، والدكتور ناهد خضر عميد كلية التمريض، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالجامعة.

وعلى هامش الندوة كرم الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة أبطال مصر من طلاب الجامعة الذين حصلوا على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية وهم الطالبة يمنى عياد بطلة المنتخب المصري للملاكمة والحاصلة على الميدالية الذهبية وزن ٥٤ كجم ببطولة كأس نيلسون مانديلا المقامة بدولة جنوب إفريقيا ، والمؤهلة لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤ والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، والطالب مازن شريف بطل مصر في رفع الأثقال الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن ٨١ كجم في بطولة كأس دول حوض البحر المتوسط والطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، والطالبة نضال محمد علي بطلة مصر في رفع الأثقال الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية تحت ٢٠ سنة بمنافسات الخطف لوزن ٤٩ كجم في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال سيدات والمؤهلة لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤ والطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية ، والطالبة ميرنا محمد علي بطلة مصر في رفع الأثقال والحاصلة على المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت ٢٠ سنة وزن ٥٥ كجم في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال سيدات والطالبة بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية.

واختتمت الندوة فعالياتها بعزف السلام الجمهوري.