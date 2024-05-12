جنايات شبرا تعاقب المتهم بقتل جاره بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لـ "مبلط"، وبراءة متهمين أخرين، في قضية اتهامهم بقتل شاب خلال مشاجرة.

وتعدى المتهمين بالضرب على المجني عليه باستخدام أدوات "كوريك"، بسبب خلافات الحيرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النائب العام يوسف إبراهيم العروس، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21353 لسنة 2023 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3909 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "عارف ع ع"، 42 سنة، مبلط، و"شعبان س ش"، 49 سنة، أمين شرطة، و"فاطمة س ش"، 42 سنة، ربة منزل، جميعهم مقيمين كفر سليم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، لأنهم في يوم 9 / 8 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه رشاد محمد محمد محمدين، عمدًا إثر خلف استعر بينهم.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى انهالوا عليه ضربًا بأنحاء جسده واستتبعه الأول بأداة "أت وصفها"، على رأسه قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.