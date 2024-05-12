الدوري الإنجليزي.. ساكا على رأس هجوم أرسنال أمام مانشستر يونايتد

يستعد فريق أرسنال لمواجهة حاسمة ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في إطار الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ينافس الجانرز على صدارة الترتيب.

وأعلن ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، تشكيل فريقه للمباراة، حيث يتضمن التشكيل العديد من النجوم، على رأسهم بوكايو ساكا، كاي هافيرتز.

يغيب عن التشكيلة الأساسية اللاعب المصري محمد النني، بينما يتواجد على دكة البدلاء، من المتوقع أن يلعب أرسنال بخطة تكتيكية تهدف إلى السيطرة على وسط الملعب وخلق فرص خطيرة على مرمى مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، تومياسو.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، توماس بارتي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، تروسارد، كاي هافيرتز.

يدخل أرسنال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الساحق على بورنموث بنتيجة 3-0 في الجولة الماضية من الدوري.

يحتل أرسنال المركز الثاني في الترتيب برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد 54 نقطة.