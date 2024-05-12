الدوري الإنجليزي.. غيابات بالجملة في تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال

أعلن إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة آرسنال، اليوم الأحد، في إطار الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد تشكيل مانشستر يونايتد غيابات مؤثرة، حيث غاب برونو فرنانديز، نجم الفريق، للمرة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن مباراة كريستال بالاس في الجولة الماضية. كما غاب ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق، عن التشكيلة الأساسية.

أدخل تين هاج بعض التغييرات على تشكيل فريقه، حيث شارك البرازيلي كاسيميرو في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات. كما عاد سفيان أمرابط لخط الوسط بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، جوني إيفانز، كاسيميرو، آرون وان بيساكا.

وسط الملعب: أماد ديالو، سكوت ماكتوميناي، كوبي ماينو، سفيان أمرابط.

الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلاند.

لن تكون مهمة مانشستر يونايتد سهلة في هذه المباراة، حيث سيواجه فريقا قويا ومتحمسا لتحقيق الفوز وإحراز لقب الدوري.