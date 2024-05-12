جمال بيومي: مصر تنتهج سياسة ودبلوماسية واضحة مع الجميع ولا تخفي دعمها لفلسطين

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على عزم الدولة المصرية التدخل بشكل رسمي لدعم دعوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن موقف مصر الأكثر وضوحاً عالمياً تجاه القضية الفلسطينية، وتنتهج سياسة مفتوحة واضحة مع الجميع نفخر بها كدبلوماسيين.

وتابع "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة "إكسترا نيوز": "هذا هو رد الفعل الطبيعي والمنتظر من السياسة الخارجية المصرية ومتأكد أن الخارجية المصرية قد أبلغت إسرائيل مسبقا نيتها الانضمام للدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضدها بمحكمة العدل الدولية".

وأضاف: لا شيء تحت المائدة والقضية الفلسطينية تهم الأمن القومي المصري ومصر لا تخفي دعمها للقضية وإسرائيل ليست فقط تعتدي على شعب فلسطين ولكنها تخالف اتفاقية السلام مع مصر التي هي ليست أية دولة ولن نستهين بهذه المخالفات ونحتفظ بشعرة معاوية مع إسرائيل لنتمكن من دعم الأشقاء في فلسطين ودفع المعونات عبر رفح الفلسطينية قدر الإمكان، فالإسقاط الجوي للمساعدات يحتاج للتنسيق العسكري والأمني مع دولة الاحتلال.