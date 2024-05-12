طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد الشناوي

أجرى أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز أشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، بعد خروجه مصابا في اللقاء.

الجهاز الطبي يكشف وضع إصابة الحارس أحمد الشناوي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة أثبتت إصابة أحمد الشناوي بشد في عضلة أخمص القدم، مشددا على أن الحارس الدولي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه من أجل العودة لصفوف الفريق في أقرب وقت ممكن.

وغادر أحمد الشناوي مباراة المصري التي أقيمت في استاد برج العرب، مصابا في إحدى الكرات، وشارك بدلا منه زميله شريف إكرامي في اللقاء الذي انتهى بفوز بيراميدز بهدف نظيف وحصد ٣ نقاط ليتربع على صدارة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز.