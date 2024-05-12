ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد الشناوي

أحمد الشناوي حارس
أحمد الشناوي حارس بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرى أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز أشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي  في الدوري الممتاز، بعد خروجه مصابا في اللقاء.

الجهاز الطبي يكشف وضع إصابة الحارس أحمد الشناوي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة أثبتت إصابة أحمد الشناوي بشد في عضلة أخمص القدم، مشددا على أن الحارس الدولي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه من أجل العودة لصفوف الفريق في أقرب وقت ممكن.

وغادر أحمد الشناوي مباراة المصري التي أقيمت في استاد برج العرب، مصابا في إحدى الكرات، وشارك بدلا منه زميله شريف إكرامي في اللقاء الذي انتهى بفوز بيراميدز بهدف نظيف وحصد ٣ نقاط ليتربع على صدارة الدوري برصيد ٤٤ نقطة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٣ من بطولة الدوري الممتاز.

أحمد الشناوي حارس المرمى الدولي بنادي بيراميدز الدوري الممتاز إصابة حارس بيراميدز نادي بيراميدز