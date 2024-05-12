رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة: لا صحة لتقديم اللجنة استقالتها

صرح المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط ، بأنه "لا صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها، وعقدنا اليوم جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا".

وشدد انه جرى نقل مقر انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم، ولا صحة للبت في قضية الشيبي والشحات، ولازال الأمر تحت الدراسة بعد وصول رد من الفيفا اكد فيه انه شأن داخلي ولا علاقة لهم به.