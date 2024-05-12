ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة: لا صحة لتقديم اللجنة استقالتها

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط ، بأنه "لا صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها، وعقدنا اليوم جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا".
وشدد انه جرى نقل مقر انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم، ولا صحة للبت في قضية الشيبي والشحات، ولازال الأمر تحت الدراسة بعد وصول رد من الفيفا اكد فيه انه شأن داخلي ولا علاقة لهم به.

إدارة اتحاد الكرة لجنة الانضباط