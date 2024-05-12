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الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فيفا لانحاد الكرة: أزمة الشحات والشيبي شأن داخلي

فيفا
فيفا
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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في خطاب رسمي علي استفسار اتحاد الكرة بشأن أزمة محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي، بعد لجوء الأول إلى المحاكم المدنية، بسبب اعتداء لاعب لاهلي علي الشيبي بالضرب خلال مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة في الدوري. 
واكد الفيفا لاتحاد الكرة المصري، ان أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي بالاتحاد المصري ولا علاقة لنا به. 
وكانت قد شهدت المباراة الاخيرة للفريقيين أزمة كبيرة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي بعد إطلاق صافرة النهاية، إذ التقطت الكاميرات لاعب الأهلي يعتدي على محمد الشيبي بالسب والضرب.

“فيفا” إدارة اتحاد الكرة ازمة الشيبي وحسين الشحات