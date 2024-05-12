شاب ونجل عمه يمزقان وجه آخر بمطواه في الشارع بحلوان

شهدت منطقة عرب غنيم، بمدينة حلوان، جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب ونجل عمه، علي تمزيق وجه شاب بمطواه في الشارع، بسبب خلافات الجيرة.

تلقي قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال المجني عليه "أحمد سعيد"، 21 سنة، مصاب بجرح غائر في الوجه، بإجمالي 48 غرزة، جراء ادعاء مشاجرة.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة المجني عليه علي يد كل من "عصام عيد مهدي"، 45 سنة، ونجل عمه"محمود مهدي" 26 سنة، بسبب قيام المتهمين بمنع المجني عليه من الجلوس أمام منزله دون سبب.

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان، من جهودها لضبط المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7970لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.

