الدورى الإسبانى.. قاديش يعزز من فرص تواجده فى الليجا بالفوز على خيتافى

حقق فريق قاديش فوزًا مهما، على نظيره خيتافى، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "رامون دي كارانزا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

أحرز فريق قاديش هدف اللقاء عن طريق اللاعب روبن ألكاراز من ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة.

بهذا الفوز رفع فريق قاديش رصيده الى النقطة 29 فى المركز الـ 18، ليعزز فرص منافسته على البقاء فى مسابقة الدورى الإسبانى الدرجة الأولى، بينما تجمد رصيد خيتافى عند النقطة 43 وضعته فى المركز العاشر.

وكان خيتافى قد خاض اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: دافيد سوريا سوليس.

خط الدفاع: خوسيه انخيل كارمونا ، دجيني داكونام، جاستون ألفاريز، دييغو ريكو، فابريسيو انجيليري.

خط الوسط: ماسون جرينوود، خيسوس سانتياجو، لويس مييا، نيمانيا ماكسيموفيتش.

خط الهجوم: خايمي ماتا.

