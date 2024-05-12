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الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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تعرف علي مواعيد رحلات قطار تالجو على خط "القاهرة - الإسكندرية"

قطار تالجو
قطار تالجو
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تنشر لكم "البوابة نيوز" مواعيد رحلات  قطارات تالجو علي خط “القاهرة - الإسكندرية” والعكس، وهي كالأتي:


- خط القاهرة - الإسكندرية
قطار رقم 2025 تالجو يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30صباحًا.
قطار رقم 2023 تالجو يتحرك من محطة القاهرة الساعة 2:00 مساءًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 4:30 مساءًا. 
قطار رقم 2027 تالجو يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:00 مساءًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30 مساءًا. 
 

-خط الإسكندرية - القاهرة
قطار رقم 2022 تالجو يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 9:35 صباحًا. 
قطار رقم 2024 تالجو يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 2:00 مساءًا ويصل محطة  القاهرة الساعة 4:30 مساءًا. 
قطار رقم 2026 تالجو يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 6:50 مساءًا  ويصل محطة القاهرة الساعة 9:20 مساءًا.

قطارات تالجو خط القاهرة - الإسكندرية تالجو