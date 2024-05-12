تعرف علي مواعيد رحلات قطار تالجو على خط "القاهرة - الإسكندرية"

تنشر لكم "البوابة نيوز" مواعيد رحلات قطارات تالجو علي خط “القاهرة - الإسكندرية” والعكس، وهي كالأتي:



- خط القاهرة - الإسكندرية

قطار رقم 2025 تالجو يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:00 صباحًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30صباحًا.

قطار رقم 2023 تالجو يتحرك من محطة القاهرة الساعة 2:00 مساءًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 4:30 مساءًا.

قطار رقم 2027 تالجو يتحرك من محطة القاهرة الساعة 7:00 مساءًا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:30 مساءًا.



-خط الإسكندرية - القاهرة

قطار رقم 2022 تالجو يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 7:00 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 9:35 صباحًا.

قطار رقم 2024 تالجو يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 2:00 مساءًا ويصل محطة القاهرة الساعة 4:30 مساءًا.

قطار رقم 2026 تالجو يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 6:50 مساءًا ويصل محطة القاهرة الساعة 9:20 مساءًا.