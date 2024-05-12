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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

محمود مسلم: ما يحدث في رفح الفلسطينية انتهاك صارخ لكل قيم الإنسانية.. فيديو

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ
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علق الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، على الجرائم المأسوية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأشقاء الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية، قائلاً: «نحن الآن في ذروة الأحداث».

وأضاف مسلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامح «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحداث الجارية الآن في منطقة رفح الفلسطينية؛ يأتي نتيجة الهجوم العسكري من إسرائيل رغم رفض المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية لهذه الأفعال.

وأوضح محمود مسلم، أن الدولة المصرية لديها العديد من الأسباب والمآخذ التي تقوم بها ضد ما يحدث في رفح الفلسطينية، وهو ما دفعها لتحذير إسرائيل من التصعيد الدولي.

وتابع: مصر معروفة بالصبر على الممارسات الإسرائيلية، ولكنها لن تصمت طويلا، فقد نجح المفاوض المصري في تقديم مقترح أقرب للواقع والتوافق، لأنه صاحب الشأن الرفيع في المنطقة.

وأشار الدكتور محمود مسلم، إلى أن ما يحدث في مدينة رفح الفلسطينية هو انتهاك صارخ لكل قيم الإنسانية وانتهاك أيضًا لحقوق الإنسان، ومن الطبيعي أن نشاهد تصريحات لتهدئة الموقف الإنساني من الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض.

الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ الجرائم المأسوية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية