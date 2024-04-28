جامعة الفيوم تستقبل وفدًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

استقبل الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والمكون من ٣ فرق للمراجعة لاعتماد كليات الطب والهندسة والآداب خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/٢٨ وحتى الأول من الشهر المقبل، وذلك اليوم الأحد.

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبرى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدى إبراهيم عميد كلية الطب، وأحمد رشاد القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والدكتور نجلاء الشربينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، والدكتور تامر مجدى فهيم مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور ياسر مجدى حتاته، بدور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الاعتماد، مؤكدًا أن الإدارة العليا لجامعة الفيوم تولي اهتمامًا بالغًا بزيارات فرق الجودة وتحرص على التواصل المستمر مع الهيئة، مؤكدًا أهمية ذلك في الارتقاء بتصنيف الجامعة عالميًا كما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة التعليمية المقدمة، ومشيرًا إلى أن الجامعه بها ٧ كليات معتمدة وهى كليات السياحة والفنادق والعلوم وكلية التربية للطفولة المبكرة وكذلك كليات الآثار والتربية والزراعة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن زيارة فريق عمل تهدف لاعتماد كلية الطب من الدكتورة مايسة عباس محمد عامر الأستاذ بطب الأسكندرية، والدكتور أمانى ابراهيم محمد البرايرى طب قصر العينى، والدكتور مي أحمد أمين حمزة طب عين شمس، والدكتور حمدى احمد حسين تمام طب قنا، والدكتور عبد العزيز محمد عبدالعزيز حسين طب المنصورة. وتهدف لاعتماد كلية الطب على النظام المؤسسي.

ويتكون فريق اعتماد كلية الآداب من الدكتور نادية حسن السيد علي أستاذ أصول التربيه كلية التربيه جامعة بنها، والدكتور شريف سنوسي عبد اللطيف السعداوي الأستاذ بكليه الخدمة الاجتماعية جامعة بني سويف، والدكتورة هناء عوده خضري أحمد أستاذ التخطيط الاستراتيجي والدراسات المستقبلية كليه التربية جامعة عين شمس، والدكتور حسين محمد أحمد عبد الباسط أستاذ المناهج وطرق التدريس كليه التربية بجامعة جنوب الوادي، والدكتورة منى السيد حافظ عبد الرحمن أستاذ علم الاجتماع كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور سعيد أحمد أبو ضيف محمود أستاذ اللغه الانجليزية كلية الآداب جامعة أسيوط، وتهدف الى الاعتماد البرامجى لبرامج علم الاجتماع والتاريخ وبرنامج لغة انجليزية.

وتتقدم كلية الهندسة لاعتماد برنامجي مدنى وعمارة ويتشكل الفريق الثالث من الدكتور يسري محمد موافي أستاذ الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة الأزهر، والدكتور أحمد محمود محمد عبد العزيز الجمل أستاذ هندسة الري كلية الهندسة جامعة المنصورة، والدكتور معتز محمود طلبه محمد عميد المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق.

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