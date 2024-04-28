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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

ننشر روابط المراجعات النهائية لمادة الرياضيات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

مراجعات نهائية
مراجعات نهائية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الثانوى للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

جاء ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

روابط المراجعات:

https://forms.office.com/r/wddxq3saPg 
مراجعة نهائية رياضيات الصف الرابع الإبتدائي مايو 2024


https://forms.office.com/r/xMXxLQF671
المراجعة النهائية رياضيات الصف الخامس الابتدائي مايو 2024


https://forms.office.com/r/Bg9Bb8Q9uQ 
مراجعة نهائية رياضيات الصف السادس الإبتدائي مايو 2024


https://forms.office.com/r/m6XmjKXpZp المراجعة النهائية للصف الأول الإعدادى الفصل الدراسى الثانى 2024


https://forms.office.com/r/YEkzcDUQVL   المراجعة النهائية للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الثانى 2024


https://forms.office.com/r/bCWH4RnDzR  المراجعة النهائية للصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الثانى 2024


https://forms.office.com/r/Vxkb4b2YbF مراجعة نهائية 
رياضيات الصف الأول الثانوى 2024


https://forms.office.com/r/LjPm0ZiZsk المراجعة النهائية - الفصل الدراسى الثانى 2024 - الرياضيات العامة للصف الثانى الثانوى الأدبى


https://forms.office.com/r/eraP1sWNC8 المراجعة النهائية الفصل الدراسى الثانى 2024 - تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمى


https://forms.office.com/r/7k1Qq4QZkM المراجعة النهائية - الفصل الدراسي الثانى 2024  - الرياضيات البحتة للصف الثانى الثانوى العلمى.

 

التربية والتعليم الثاني الثانوي الابتدائي السادس الابتدائى النقل والشهادة الإعدادية تطبيقات الرياضيات جميع المراحل التعليمية مادة الرياضيات مراجعة نهائية