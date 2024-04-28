ننشر روابط المراجعات النهائية لمادة الرياضيات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط المراجعة النهائية فى مادة الرياضيات لجميع الصفوف الدراسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الثانوى للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

جاء ذلك من منطلق حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب بجميع المراحل التعليمية.

روابط المراجعات:

https://forms.office.com/r/wddxq3saPg

مراجعة نهائية رياضيات الصف الرابع الإبتدائي مايو 2024



https://forms.office.com/r/xMXxLQF671

المراجعة النهائية رياضيات الصف الخامس الابتدائي مايو 2024



https://forms.office.com/r/Bg9Bb8Q9uQ

مراجعة نهائية رياضيات الصف السادس الإبتدائي مايو 2024



https://forms.office.com/r/m6XmjKXpZp المراجعة النهائية للصف الأول الإعدادى الفصل الدراسى الثانى 2024



https://forms.office.com/r/YEkzcDUQVL المراجعة النهائية للصف الثانى الإعدادى الفصل الدراسى الثانى 2024



https://forms.office.com/r/bCWH4RnDzR المراجعة النهائية للصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسى الثانى 2024



https://forms.office.com/r/Vxkb4b2YbF مراجعة نهائية

رياضيات الصف الأول الثانوى 2024



https://forms.office.com/r/LjPm0ZiZsk المراجعة النهائية - الفصل الدراسى الثانى 2024 - الرياضيات العامة للصف الثانى الثانوى الأدبى



https://forms.office.com/r/eraP1sWNC8 المراجعة النهائية الفصل الدراسى الثانى 2024 - تطبيقات الرياضيات للصف الثانى الثانوى العلمى



https://forms.office.com/r/7k1Qq4QZkM المراجعة النهائية - الفصل الدراسي الثانى 2024 - الرياضيات البحتة للصف الثانى الثانوى العلمى.