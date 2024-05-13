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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

«الأرصاد»: العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة

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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد مازالت تتأثر بالأجواء الربيعية المستقرة في معظم محافظات الجمهورية، وقيم الحرارة خلال فترة النهار بأغلب المحافظات أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من السنة.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: «تتكون سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم، وتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية، والأجواء ربيعية من حارة إلى مائلة للحرارة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة تماما في الأماكن الساحلية المطلة عى البحر المتوسط، وأجواء حارة في محافظات جنوبي الصعيد وسيناء».

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