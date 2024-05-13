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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
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انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 47.04 للشراء، 47.14 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ47.20 للشراء، 47.30 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.14 للشراء، 47.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية التالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
47.04 جنيه للشراء.

47.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
47.14 جنيه للشراء.

47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
47.03 جنيها للشراء.

47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
47.02 جنيها للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
47.03 جنيه للشراء.

47.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

أداء الدولار , سعر الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي