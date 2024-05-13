تفاصيل ضبط دجال مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة الغربية) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والشعوذة والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية والترويج لذلك النشاط عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- بعض الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.