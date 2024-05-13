وزير التعليم العالي: افتتاح 7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة

أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، انه سيتم افتتاح 7 مستشفيات جامعية تابعة للجامعات الخاصة ؛ مؤكدا أنه يتمثل أضافة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالإضافة للمستشفيات الجامعية القائمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي الجديد.

وقال د.سامي هاشم ان لجنة التعليم كانت قد أصدرت توصيات بزيادة ملخصات دعم المستشفيات الجامعية بقيمة 3 مليارات جنيه لشراء المستلزمات وما يتعلق بالمستشفيات.

حيث عقب د.وليد انور أمين المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية أن المالية صرفت فقط مليار و٤٠٠ مليون جنيه من المبلغ المخصص.