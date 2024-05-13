وزير التعليم العالي يستعرض الملامح المرتبطة بموازنة 2024/2025

استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الملامح المرتبطة بموازنة الوزارة للعام المالي الجديد 2024/2025، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم.

وتطرق عاشور إلى مايتعلق بإجمالي موازنة التعليم العالي والبحث العلمي السنة المالية الجديدة، كاشفا عن أنها بلغت 117 مليار جنيه، منها 5.2 مليار جنيه للبحث العلمي.

وتابع وزير التعليم العالي: هناك اهتمام كبير بقطاعي الصحة والتعليم، موضحاً أن موازنة التعليم العالي والبحث العلمي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وأنه في سياق ذلك وصلت استخدامات التعليم العالي في مشروع الموازنة 76 مليار جنيه لعدد 27 جامعة، وأن إقليم القاهرة يستحوذ على22 مليار جنيه منها.

واختتم وزير التعليم العالي بأن المستشفيات الجامعية تقوم بدور فعال في تقديم الخدمات الطبية، حيث تقدم خدمات لكافة شرائح المجتمع في ظل ارتفاع تكلفة العلاج، ويستحسن إقليم القاهرة على 12.5 مليار جنيه، والإسكندرية 2.6 مليار جنيه، وإقليم أسيوط 3.3 مليار جنيه، والدلتا 7 مليار جنيه.