بين الكوميديا والأكشن.. قائمة أفلام عيد الأضحى 2024

تفصلنا أيام قليلة عن موسم أفلام عيد الأضحى 2024، التي ينتظرها الجمهور بلهفة حيث تتنوع القائمة بين الكوميديا والأكشن والرومانسي، ومن أبرز هذه الأعمال (ولاد رزق 3 واللعب مع العيال).

تستعرض "البوابة نيوز" قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 في هذا التقرير

فيلم ولاد رزق 3

يعرض فيلم "ولاد رزق 3" في موسم عيد الأضحى 2024، الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم؛ أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، أسماء جلال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك الفنان محمد إمام في موسم عيد الأضحى 2024، بفيلم "اللعب مع العيال"، مع كل من؛ باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، ويزو، بيومي فؤاد والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

يناقش فيلم "اللعب مع العيال" قصة شاب يتعرض لعدد كبير من الأزمات والمواقف الصعبة و تقلب حياته رأسًا على عقب في إطار كوميدي.

فيلم "أهل الكهف"

يخوض الفنان خالد النبوي المنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني في فيلم "أهل الكهف" الذي تدور قصته حول عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

يشارك في بطولة فيلم "أهل الكهف" كل من؛ غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم "عصابة المكس"

يعرض فيلم "عصابة المكس" ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة أحمد فهمي، روبي، أوس أوس، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

العمل من تأليف أمجد الشرقاوي، وفادي أبو السعود وإخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، إنتاج هشام عبد الخالق.