صدمته سيارة مسرعة.. الاستعلام عن صحة شخص أصيب فى حادث مروري بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخص صدمته سيارة مسرعة بشارع الهرم، تمهيدًا لسؤاله عن ملابسات الحادث، واستمعت إلى أقوال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الواقعة، وأمرت بسرعة ضبط سائق السيارة المتسببة فى الحادث لمثوله أمام جهات التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

صدمته سيارة

البداية بإخطار تلقته الادارة العامة لمرور الجيزة، من ادارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بشارع الهرم أسفر عن وقوع مصاب، وعلى الفور انتقلت قوة امنية الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، اصابة شخص بكسور اثر اصطدامه بسيارة مسرعة بشارع الهرم، جرى نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج.

وتكثف الاجهزة الامنية من جهودها لضبط السائق والسيارة المتسببة فى الحادث، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.