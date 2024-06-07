فتح أسواق فنزويلا امام البرتقال المصري.. القصير: طفرة في صادرات مصر الزراعية.. تجاوزت 4.5 مليون طن بنحو 2.6 مليار دولار بزيادة نصف مليار دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الآراضي عن فتح اسواق فنزويلا امام البرتقال المصري.



جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه من د. سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري عقب اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الجانب الفنزويلي بحضور السيدة مساعد وزير الزراعة والسيد وليمار بارتينوس سفير فنزويلا بالقاهرة والسفير كريم امين سفير مصر بفنزويلا وعدد من ممثلى الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويلين .

وقال "موسى" إن هذا اللقاء ياتي في إطار حرص الجانبين على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير وزير الزراعة المصري والسيد ايبان خيل وزير خارجية فنزويلا خلال اجتماعهما بالعاصمة الادارية الجديدة في نوفمبر الماضى وما جاء به من توصيات للتعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثى السلالات والاستزراع السمكى والمياه وزيادة الميزان التجارى الزراعى بين البلدين.

وأعلن القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.

وأضاف "القصير" ان صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وأشار القصير الى توجيهات الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر وقال إن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 978 ألفا 112 طنا لتحتل المركز الاول من الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلي تصدير 862 ألفا 226 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 96 ألفا و286 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالي 82 الفا و 333طنا، واحتلت البطاطا على المركز الخامس في الصادرات الزراعية بإجمالي 63 ألفا و337 طنا، في حين احتل العنب على المركز السادس في الصادرات بإجمالي 42 ألفا و 320 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي كمية بلغت 37 الفا و325 طنا.

بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالي 21 الفا و224 طنا، يليها في المركز التاسع الثوم بإجمالي 15 الفا و288 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 10 آلاف و 71 طنا، في حين احتل الرمان على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 9134 طنا.